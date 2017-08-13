吳新興為「屋崙中華會館」揭牌
僑務委員長吳新興昨日親自為舊金山東灣的「屋崙中華會館」揭牌，期許該會館扮演支持中華民國、支持自由民主台灣的最緊要的角色，並強調民進黨政府的僑務政策沒有改變。
成立已近半世紀的「屋崙華人聯合總會」於7月15日的董事會一致通過決議正名為「屋崙中華會館」。吳新興委員長與駐舊金山台北經文處長馬鍾麟昨日共同為正名後的「屋崙中華會館」揭牌，廣受媒體關注。
在揭牌後，吳新興委員長指出，「屋崙中華會館是屋崙華埠最緊要的地標，最緊要的僑團，我期勉、期待屋崙中華會館在華埠可以扮演一個很緊要的角色。」
吳新興並代表中華民國政府與僑委會感謝中華會館長期以來堅定的支持中華民國、堅定的支持自由民主的台灣。
吳新興並指出，「民進黨政府的國策、僑務政策沒有改變、我們就叫中華民國」。他舉例說，在其擔任僑委會委員長一年多的期間，安排了許多美國傳統僑社僑團前往總統府晉見蔡總統。傳統僑團首長親眼看到總統府內的「國旗沒變、國父孫中山也沒變、一切都一樣」。
吳新興強調，「在台灣的中華民國跟美國一樣，我們是自由民主的國家，我們政黨會努力的執政，如果做得不好，人民就不會投票給你，你就選不上了，就這麼簡單」。
吳新興委員長於5日至12日走訪美西五大僑社，從洛杉磯、休士頓、西雅圖、鹽湖城和舊金山，馬不停蹄的拜訪各大僑社與僑團。
(中時電子報)
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