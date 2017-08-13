MLB》洋基再損先發投 田中將大進傷兵名單

田中將大本季狀況起伏，如今因右肩不適進傷兵名單。(美聯社資料照)

洋基好不容易在731交易大限前，找來2名即戰力先發投手助拳，先發輪值似乎更加完整，沒想到傷病竟如病毒般，蔓延在洋基先發投手群？繼「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)因傷高掛免戰牌後，洋基今(13日)與紅襪對戰前，宣布田中將大因右肩發炎，將進到10天傷兵名單，歸期未定。

田中今年自開季就狀況起伏，先前自5月14日遭太空人打爆後，一度陷8連不勝的低潮，直到6月28日才擊敗白襪奪第6勝。隨後他狀況似乎有所好轉，但前役對戰藍鳥，僅投4局失2責失就退場，且還送出大聯盟生涯最多5保送，引起議論，而如今原因是真相大白了。

據大聯盟官網報導，田中向球隊表示他只是手臂疲勞，球隊因此給他10天休養，並拉上3A的右投蓋列戈斯(Giovanny Gallegos)遞補空缺。只是洋基才剛把右膝發炎的沙胖送進傷兵名單，如今田中也跟進，一口氣損失2名先發投手，對還想拚回美東龍頭的洋基來說，著實是一大利空。

(中時電子報)