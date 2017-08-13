作家：民進黨與小英都有個「壞毛病」！

洛杉基說，民進黨與小英（圖）有個壞毛病，動不動就拿「民意」當擋箭牌。（本報系資料照片）

台灣供電吃緊，核四引發關注，時任民進黨主席的蔡英文曾兩度談核四都扯到民意，自由作家洛杉基直指，民進黨與「蔡主席」有個壞毛病，動不動就拿「民意」當擋箭牌，好像民進黨最有資格代表多數民意，連公投都可省了？他怒批，人民可沒准許小英動不動就以民意的代言人自居。

2013年蔡英文曾受訪談核四說：「民意很清楚，就是希望馬上停建，不需要進入公投」，2014年竟又說：「現在社會大多數人，都覺得應該要把核四停建下來，國家的執政者，也應該要反映國家民意，要擔起責任。如果不肯擔起責任，那我們也要要求他把這個選擇權、決定權交給人民，所以公投就是必然要走的路。」

洛杉基說，基本教義派也不過佔全人口的1成左右，她大選得票數6百多萬，深綠加淡綠選民，也只是2300萬人口的3成左右，怎麼樣都無法讓她有資格代表全部民意，更何況她的民調支持度，也徘徊在30%上下，怎麼會好意思開口閉口就說：「民意很清楚……」，她真的很懂民意嗎？

洛杉基指出，蔡英文若認為自己代表了多數民意，掌握了主流民意，而綠營民調總是說，有高達7成的人，認為自己是台灣人而不是中國人，那麼她是否也可以這麼說：「民意很清楚，就是希望台灣修憲建國，不需要進入公投？」為何她不敢呢？ 國民黨還刻意降低公投門檻，配合民進黨完成台獨建國公投大業，結果民進黨反而踟躕不前，不敢進行公投，還因此遭到台獨大老們的斥責？

洛杉基反酸小英說：既然「民意很清楚」，停建核四不需要公投，民進黨說了算，那麼「民意也很清楚」，台灣獨立建國又何需公投？蔡總統直接宣布台灣是個新而獨立的國家，不就一了百了了？他憤怒說：「說白了，人民授權給你當總統、擔任三軍統帥，卻沒准許妳動不動就以民意的代言人自居，肆意強姦民意！」

(中時電子報)