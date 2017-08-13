白人集會爆衝突 美維州進入緊急狀態
美國的白人國家主義者今天在維州舉行大型集會，集會尚未開始就已經有數百名支持和反對集會的人士爆發衝突。維州州長就事件發布緊急狀態令，以因應可能升高的緊張情勢。
美國白人國家主義者的集會今天在維吉尼亞州夏洛特維爾(Charlotteville)市區的「李將軍公園」(Lee Park)舉行，吸引大批支持白人以及反對集會的各方人馬到場表達訴求。
儘管集會現場有大批警力戒護，數百名白人國家主義的示威人群和反對其訴求的示威人群相互叫陣，並且向對方推擠、丟擲水瓶甚至是互噴化學噴劑，場面混亂。集會舉行的同時，還發生一輛車衝撞反集會人士的隊伍當中的事故。當地市府官方數據稱，今天至少有1人被捕。
雙方經過幾波衝突之後，維州州長Terry McAuliffe今天下令進入緊急狀態，而警方也部署鎮暴裝備，下令示威群眾疏散。目前當地秩序已恢復平和，在白人國家主義支持者集會的同時，有示威者改以小型樂隊演奏的方式在市區遊行，在音樂聲中唱歌並揮舞旗幟來表達訴求。
醫療救護人員也到場執勤，在今天的集會衝突中共有8人受傷。
這場白人國家主義者集會，主要是抗議夏洛特維爾市政府打算將李公園內具有象徵意義的羅伯特．李將軍的雕像移除。由於李將軍是1962年南北戰爭期間邦聯最出色的將軍，他最終以總司令的身分指揮邦聯軍隊(南方軍)，直到1965年向北方軍投降。市政府移除其雕像的決定觸動反白人話題的敏感神經，並引發大型示威集會。
(中時電子報)
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