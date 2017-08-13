反獨示威 吳新興：習以為常

吳新興拜會舊金山傳統僑社，遭遇反獨示威，但也有親台人士前來聲援。警方封街隔開人群，避免衝突。(圖:陳子巖攝)

吳新興在警方戒護下順利進入中華總會館，並對示威一事回應稱，這樣的抗議在台灣見多了，習以為常。(圖:陳子巖攝)

吳新興出席舊金山華埠傳統僑社為他舉行的歡迎晚宴。(圖:陳子巖攝)

在美國舊金山當地上百位統派僑團人士的舉牌反獨示威聲中，僑委會委員長吳新興於昨日進入中華總會館作其任內首度正式拜會。吳新興委員長在致詞中指出，「這一示威抗議，在台灣看多了，我都習慣了」。

吳新興對中華總會館商董表示，儘管要面對這一示威與威脅，但他還是決定要來拜會，否則就是非常失禮的，外面的示威人士實在無須如此緊張。更何況，這種示威抗議，他在台灣已經看多了。吳新興說，「我不希望看到我來中華總會館拜會，而搞得我們僑社不安、不開心，我是很不忍心的」。

吳新興強調，「兩岸的政治理念不同，不過，我認為，時間會解決一切問題的。於此同時，大家應該互相尊重、互相幫襯，和平共處。」

吳新興委員長特別感謝駐美中華總會館總董余武良的邀其到總會館來「做客」，並代表中華民國政府感謝該會館百餘年以來對國父孫中山先生所肇建的中華民國之堅定支持。吳新興指出，「不管哪個政黨執政，我們心中都有傳統僑社，我們的心意是不會改變的。」

為了避免會館外示威人士的滋事鬧場，舊金山警方派出數十位鎮暴警察在總會館門外進行維安和封鎖交通，因此，吳新興委員長的整個華埠拜會行程順利進行、過程平和。

吳新興委員長於5日起在美國西部作「7天5城」的鐵人行程，舊金山是其此行的最後一站，吳新興將於今晚搭機返台。

(中時電子報)