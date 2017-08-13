政府砸大錢防癌 預算中心：癌症發生率不減反增

癌症為國人死因之首，政府年砸上億鉅資防癌。但立法院預算中心發現，整體癌症標準化發生率不減反增，其中大腸癌、乳癌及口腔癌發生率增幅偏高，且後兩者死亡率攀升，仍待改進。

我國預防保健服務總經費以成年、中老年族群居冠，主要提供健檢及大腸癌、乳癌、子宮僅癌及口腔癌等「4癌篩檢」，2010年至2016年一共投入140億元癌篩經費。

預算中心「近年我國推動國民健康促進政策成效之探討」報告指出，我國從2010年起擴大「4癌篩檢」，癌篩經費從2010年的16.7億元已增加至2016年的22.71億元，增幅達36％。然而，衛福部資料，癌症相關醫療支出卻從2006年的369.5億元，升高至2015年的815.1億元，呈現未減反增之趨勢。

衛福部今年5月最新癌症登記報告，我國整理罹癌率標準化發生率，在2014年為每10萬人口的303.8人罹癌，遠超過1986年的127人；而2014年個別癌症發生率前三高分別為乳癌、大腸癌及肺癌。

預算中心也指出，我國整體癌症發生率雖未高於國際，惟死亡率相對偏高，約居OECD國家國家第10高，原因之一可能為民眾常罹患的癌症別存活率較低、早期發現比率較低等。

至於個別癌症死亡率長期趨勢，其中胃癌、肝癌死亡率顯著下降，乳癌死亡率提高，大腸癌略降及口腔癌略升。

預算中心表示，乳癌死亡率從2006年的每10萬人口10.6人，攀升至2016年的11.8人；大腸癌死亡率則從15.5人降至14.6人，但仍位居我國人去年第3大癌症死因；而口腔癌則從8.1人上升至8.3人。

預算中心說，近10年大腸癌、乳癌及口腔癌標準發生率提高，雖然2010年起將大腸癌及乳癌納入公費篩檢，但乳癌的發生率、死亡率仍呈上升趨勢，兩項健保支出龐大，應研謀對策，維護國人健康。

(中時)