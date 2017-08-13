「3高」死亡率有城鄉差距 以花東較高

衛福部提供成人預防保健服務，定期篩檢血壓、血糖及膽固醇。不過，立法院預算中心發現，國民健康促進之推動雖遍及全國，但高血壓、高血糖、高血脂等「3高」卻存有城鄉差距，其中更以花東縣市較高。

根據現行制度，40至64歲成人每三年一次、65歲以上每年一次成人預防保健服務，倘若再加上大腸癌、乳癌、子宮僅癌及口腔癌等「4癌篩檢」，2014年至2016年每年約投入30億餘元的預防保健經費。

2015年國人10大死因中，有項為「3高」相關疾病，且死亡總人數已超過罹癌人數。再依衛福部當年死因結果摘要表，各縣市3高相關的心臟疾病、腦血管疾病及糖尿病，其標準化死亡率分別為每10萬人口達48.1人、27.9人及24.3人。

根據預算中心「近年我國推動國民健康促進政策成效之探討」報告，「3高」疾病已占國人10大死因半數，2015年的心臟疾病、腦血管疾病及糖尿病等「3高」相關疾病之標準化死亡率，農業人口比率較高的縣市高於平均值。

預算中心指出，2013年至2015年連續3年，我國心臟疾病標準化死亡率最高縣市為台東縣、腦血管疾病死亡率最高縣市則為花蓮縣，且花蓮縣糖尿病死亡率亦連續3年居前3高，顯示花東「3高」疾病高於一般縣市。

如進一步檢視統計數字，花蓮縣的糖尿病死亡率在2013年至2015年分別為每10萬人口為38.4人、38.3人、33.4人，均高於各縣市平均值約10人；腦血管疾病則是每10萬人口44.2人、45.1人、41人，亦高於各縣市平均值約14人。

在台東縣部分，其心臟疾病死亡率在2013年至2015年分別為每10萬人口75人、82.8人、74.8人，各年度都遠高出各縣市平均值27人至32人不等。

預算中心表示，由於花東居民罹患血管性疾病潛在風險高，且囿於社經發展及資源不足，以致該等疾病死亡率偏高，衛福部應檢討原因，並積極改善，以維護國人整體健康。

(中時)