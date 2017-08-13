「寂寞」會傳染！家人和朋友 誰殺傷力大？(圖／shutterstock 康健雜誌提供)

當「寂寞」的人靠你愈近，罹病的風險愈高。

一般常說，快樂與笑聲會傳染。但根據芝加哥大學的研究調查指出，「寂寞」也會傳染。由心理學專家凱西奧普（JohnCacioppo）領導的研究團隊發現，如果你周圍有一個寂寞的朋友、鄰居或親人，你將會增加52％被寂寞傳染的「風險」，而且傳染的速度比你想像的更快。

寂寞會形成一種惡性循環，由負面情緒傳遞出去，不僅是親近好友，包括朋友的朋友，以及那些朋友的朋友們，一旦其中一人染上寂寞，只需花6小時，最多1星期，都可以讓沒有實際接觸的人被感染。

研究小組發現，寂寞的人很容易因為失去朋友一段時間之後，讓他們益發覺得孤單，並把自己逐漸推向社交網路的邊緣，自絕於人際關係之外。令人意外的是，「家人」和「朋友」對寂寞造成的影響程度不同，家庭成員並非是影響寂寞的主因，譬如寂寞的配偶對另一半的衝擊，反而不如一名寂寞的朋友更具殺傷力。

醫學研究證實，寂寞若變成長期慢性疾病，會影響健康，導致身心失衡，譬如憂鬱、酗酒、肥胖、心臟病以及降低免疫功能。但好消息是，它也可以被治療或被中斷，凱西奧普博士比喻，寂寞就像身體發出的疼痛警訊，使人意識到問題需要被處理，必須做些努力照顧自己的身體。

●小心！寂寞正吞食你的健康

1.寂寞，可能導致血壓升高

芝加哥大學路易士霍克力博士研究發現，寂寞對心臟的影響不亞於體重過重等因素，尤其在年長者身上更為明顯。研究人員強調，結果顯示，朋友和家庭對個人健康很重要，愈不覺得寂寞的人，高血壓愈能降低。

2.寂寞，早死風險增加２６％

美國猶他州普若佛的楊百翰大學心理系教授史密斯（Timothy B. Smith）表示，人們討論健康時，大多考量運動、血壓、血糖、藥物使用等，但事實證明，孤獨的影響比肥胖帶來的危害還嚴重。

研究團隊指出，感覺寂寞、缺少社會聯繫和獨居分別會增加26％、29％、32％死亡風險，且這些關聯性對未滿65歲的人影響更大。因此，別忽略親密關係和多元的社交聯繫，那將是維持健康的關鍵之一。

(圖／shutterstock 康健雜誌提供)

●想排遣孤單就這樣做

首先，孤單與否取決於自我的感知。許多享受獨處的人並不因此感到孤單，而另一些身處群體的人，卻會在其中感到孤單。因此，先要認識自己，分辨哪些情況在自己看來是孤單的，才能找到適合的排遣之道。人際關係類暢銷書作家瑪格莉特保羅（Margaret Paul）針對消除孤獨感，有下列幾點建議。

1.認識自己，敞開心門

保羅認為，人們要先能認識內在的自己，了解自己偏好獨處或享受人們的陪伴。如果自己是屬於喜歡多人陪伴的類型，那麼第一步就是要先能敞開心胸，主動與他人做連結，若是因為害怕被人拒絕，而關閉心門，就會產生孤獨感。

2.飼養寵物

相較於跟人相處，跟毛小孩們相處要簡單許多。一回家就看到寵物向你搖尾巴，或靠過來跟你撒嬌，可以去除很多的孤獨感。

3.加入社團

主動尋找與自己氣味相投的人，加入非網路社群的實體社團，如宗教團體、專門課程（如烹飪或語文）、運動或其他團體，都可減輕孤獨感。

4.專心投入一件事

覺得孤寂無聊？自己找件事來做。全心全意投入一件事情，無論是關於社區的或是本身一直想做的事情，可以將活力帶入你的生活，做一件自己覺得有趣的事情，將全部的精神集中在事情上，腦袋便無暇東想西想。

5.幫助他人

消除孤獨感的最好方式之一就是助人，社會的角落中總會有人需要被幫助，固定到養老院、孤兒院，或其他社會福利機構探訪、陪伴，甚至成為志工，不但可消除孤獨感，也讓被陪伴者感到開心。

6.避免獨居

年屆60以上的黃金女郎、黃金男士們，要儘量避免獨居，找幾個伴大家住在一起，就像美國老影集「黃金女郎」那樣。不過，找室友也是大學問。保羅指出，孤獨感的消除在於心靈能相通，生活上如果時常觀念相左，習慣差異太大，也無助於孤獨感的消除。【全文來源《康健雜誌網站》 】

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(中時電子報)