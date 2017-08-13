今熱力持續！大台北、花東紫爆 出遊防曬
今天受到太平洋高壓影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴朗炎熱的天氣，尤其大台北地區有37度高溫發生的機率，其他各地高溫也都約落在33、34度左右。
而假日出遊，防曬工作絕對要做得徹底，今各地紫外線都是過量級以上，尤其澎湖、屏東、花東地區、大台北地區更是呈「紫爆」的危險等級，曝曬10分鐘就有曬傷的可能，請民眾特別注意。降雨方面，今午後各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部沿海地區有零星短暫陣雨。
另外關於今年第12號颱風榕樹，由於距離台灣遙遠，並隨著大環流往北移動，因此對台沒有影響。而菲律賓東方雖持續有擾動形成的跡象但由於高壓盤據，所以也都沒有發展起來。
提醒民眾，未來的7-10天內，台灣由於高壓壟罩、周圍沒有雲系，因此高溫炎熱的天氣型態都會持續，且在西南風的作用下，這幾天仍然有午後雷陣雨的機會，提醒大家熱力持續作用，出門活動務必多補充水分、防中暑。
(中時電子報)
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