巴基斯坦軍用卡車遭炸彈襲擊 至少15人死

巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）首府奎達市（Quetta）12日晚發生軍車遭炸彈襲擊，造成至少15人死亡。(美聯社)

巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達市昨(12)日晚間發生一輛軍用卡車達遭炸彈襲擊，至少15人死亡、30人受傷。

俾路支省政府發言人表示，12日當晚9時20分許，巴安全部隊一輛卡車行駛至奎達市一處繁忙路段時遭炸彈襲擊。爆炸造成至少15人死亡，其中包括8名安全人員。爆炸波及附近兩輛汽車和數輛摩托車起火，一些房屋也遭到不同程度損壞。

爆炸發生後，救援人員緊急趕赴現場，將傷者送往醫院救治。奎達市所有醫院宣佈進入緊急狀態。醫院方面說，傷者中至少5人傷勢較重，死亡人數可能進一步上升。

(中時電子報)