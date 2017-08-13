8月13日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

司改下半場 不能船過水無痕

司改國是會議總結會議歷經6次籌備會、5分組40場會議後，昨終於落幕，與會的蔡英文總統全程做筆記，確實用心。儘管面對重大改革議題，現場各說各話，但蔡總統表明，不會船過水無痕，有共識便成改革方向，無共識也是民主資產，重要的還是未來實踐與行動。

多為選手加油 少攪政治口水

台灣走入世界舞台不易，對外使用過的名字很多，唯獨接軌國際體壇，只能選擇「中華台北」。中華民國退出聯合國後，失去國際奧會會籍，10年後同意以中華台北重返，並受到國際奧委會認可，從此各種國際賽事，依規定只能以此名參賽，與自我矮化無關。

2018坐6搶5 朝過半邁進 走出加護病房 吳敦義生死戰

吳敦義接掌國民黨這個百年老店，即將面對的就是2018縣市長及地方選舉這場「生死戰」，「鐘擺」擺向何方？攸關國民黨是否轉出「加護病房」，而選戰結果也形同吳在2020行情高低的先行指標。

蘋果日報

司改總結 國民法官年底送審

台灣第一個登上大聯盟的投手曹錦輝，昨在臉書粉絲專頁宣布退休！他從拿下台灣投手在美國大聯盟的第一勝到返台加入中職掀起「狂曹」旋風，再因「黑象事件」遭台灣棒壇除名、球迷唾棄，離開棒壇5年後，在34歲復出圓夢，2015年再奪大聯盟勝投，但「天才投手」還是敵不過歲月，36歲宣布退休，曹錦輝說「手臂消耗到了極限」，退休沒有遺憾。

北韓350萬人從軍 日本亮愛國者

美國總統川普上周起和北韓展開口水戰，罵得劍拔弩張，川普昨與中國國家主席習近平熱線，就區域形勢交換意見。對於北韓威脅「火力包圍」關島，川普另對關島總督保證當地「1000%安全」，但關島官方已對民眾發布「飛彈來襲避難指引」。北韓宣稱上周以來全國350萬人踴躍從軍，欲與美國決一死戰。由於局勢緊張，日本昨在4處部署防空系統，並令神盾驅逐艦待命，以備緊急狀況。

蝦皮免運包裹 塞爆全家

台灣宅配通上周出包致上萬貨品延遲出貨，多名消費者近日向《蘋果》投訴，全家便利商店的店到店寄貨也遲到，有人寄出包裹逾4天仍未送達指定門市，還有消費者耽誤客戶收件時間，全家昨坦承，與蝦皮拍賣合作推99元免運費活動，包裹量倍增超出物流負擔量所致，已加派人手24小時處理，蝦皮也暫停全家物流選項。

聯合報

川普要求對中祭301條款

川普政府資深官員在台北時間十二日晚間宣布，總統川普將在美東時間十四日簽署備忘錄，指示美國貿易代表賴海哲根據一九七四年貿易法三○一條款下的三Ｏ二（b），研議對中國大陸是否侵犯美國的智慧財產權與強制技術轉移展開貿易調查。

長照2.0 近半民眾沒聽過

長照2.0是蔡政府最重要政策，蔡英文總統多次深入社區宣傳，但依聯合報系願景工程民調及採訪所得，目前政府的長照服務有「三不」現象：「民眾不知」、「服務不足」、「分配不均」。

聯合報系願景工程民調發現，國人對政府推動的長照2.0極度不熟悉，近半數受訪者沒有聽過，即使聽過，八成不清楚提供那些服務；長照服務的發動點是各縣市長照管理中心，但近七成受訪者不清楚；八成民眾不知道衛福部積極推廣「出院準備計畫」；現階段長照2.0的ＡＢＣ整合照顧模式，國人更陌生，高達九成沒有印象。

北韓危機 美中無共識

美國總統川普在美東時間十一日晚間與中國大陸國家主席習近平通話，兩人同意北韓必須停止挑釁與提升緊張情勢的行為；川普並說，期待在今年稍晚見到習近平。

大陸央視報導，習近平應約與川普通電話，呼籲有關方面保持克制，並主張「對話談判、政治解決」的大方向，中方願在相互尊重的基礎上同美方保持溝通，共同推動朝鮮半島核問題妥善解決。

自由時報

川普警告金正恩「很快就會後悔」

自八日以來，美國總統川普對北韓領袖金正恩連番嗆聲，川普十一日又點名金正恩，叫他別再威脅或對關島或任何美國領土或其盟邦有任何動作，否則「他真的會後悔……他很快就會後悔這麼做」。十二日，中國國家主席習近平應約與川普通電話討論朝鮮半島情勢，白宮聲明提到，美、中領袖「一致認為北韓必須停止挑釁與升高情勢的行為」。

海巡艦艇平戰轉換 升級台海防衛

為強化海域執法及巡防能量，以及配合國家戰略規劃，海巡署已向行政院提出「籌建海巡艦艇發展計畫」草案，將在未來十年籌建一四一艘新式海巡艦艇。資深官員指出，為配合台海防衛作戰環境及「平戰轉換」需求，部分新式海巡艦艇將採用海軍新式艦艇的載台設計，一旦台海有防衛作戰需求時，海巡艦艇可在最短的時間內加裝武器系統，並抽調武器操作小組登艦，屆時則可由執法角色轉換為執行軍事防衛任務。

CALD︰亞洲女性 仍面臨諸多不平等

亞洲自由民主聯盟（CALD）女權高峰會昨天閉幕，高峰會主席Jayanthi Devi Balaguru表示，政黨討論性別政策、提升女性參與政治的過程，並不容易，很多CALD的政黨成員，在增加女性候選人的數量時，還是面臨許多困難。她認為，CALD應扮演推動亞洲各國性別平等法的角色，讓聯盟成為帶動各國性別平權的平台。

(中時電子報)