田徑世錦賽》心碎！生涯告別賽 波特受傷栽倒
牙買加飛人「閃電」波特在生涯告別戰居然再傳意外，他於400公尺接力擔任最後一棒，卻在中途拉傷腳筋而栽倒，牙買加隊未能完賽，波特賽後仍堅持步行退場。這位史上最偉大的田徑選手留下一個令人心碎的最後身影。
前役100公尺決賽波特就以9秒95爆冷落居第3，如今看來他的狀況確實不佳，英國媒體興奮地大做文章，因為地主英國隊以37秒47奪下金牌，還刷新了歐洲紀錄。美國隊(37秒52)、日本隊(38秒04)分居銀牌與銅牌。
波特接棒時位居第3，他開跑不久就拉傷左腳，向前栽倒滾了一圈又站起，但很快又倒地。場邊急救人員推來輪椅，但波特堅持走到終點線向觀眾致意。田徑運動員受傷是常有的事，很遺憾波特必須以這樣的結果謝幕。
(中時電子報)
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