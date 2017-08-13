花車反效果 洪孟楷：台北設計之都十幾億預算白花了
為宣傳世大運，台北市昨舉行「812妝遊嘉年華踩街」，共3萬多人及1000多輛花車參與，不過花車遭酸「像出殯隊伍」，隊伍中有些人一起穿著寫上「某某里」的藍色上衣，也讓質疑是鄰里活動大動員。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷直言，花車反效果！2016台北設計之都十幾億預算白花了！洪酸「世大運還是市大運」。
昨日台北市舉行踩街活動宣傳世大運，卻遭民眾罵翻「花車像出殯隊伍」。洪孟楷說，花車設計見仁見智、但現場觀眾反應絕對最直接！「這樣的評語，還未讓2017世大運增添光彩，但卻已經證明2016花了十多億的設計之都預算全然白花！」
洪孟楷說，喊得震天響的世大運活動，又說這是台北第一次舉辦僅次奧運級盛會，之前曾有媒體調查，超過半數市民不知世大運開閉幕日期；而在過一週就要開幕的世大運，昨日的遊行卻讓圍觀民眾認為「哪裡有像嘉年華，跟基層里民活動差不多」。
洪孟楷提及，2016設計之都活動才剛落幕，柯文哲市府斥資10億元推動。當時被議會質疑無感，今年卻又規劃上億元續辦「設計之都2.0」，但細看本日遊行花車設計，到底花了十多億的設計美學花在哪裡？如果連一個台北市最重要的盛會都無法看到成果，那又怎麼能讓市民相信這個程式能夠辦好接下來的運動比賽？「對比今日遊行被民眾抱怨市府辦活動只是隨便拉一堆人來湊熱鬧，下個禮拜的正式盛會，提醒柯文哲市長，可別再讓台灣丟臉了！」
亞洲警察學會祕書長葉毓蘭也表示，昨天收到朋友寄來世大運花車遊行的照片，還附上「今日世大運花車遊行，每輛都像要燒給往生者」，讓她差點跌坐在地，啞然失笑！葉說，台灣首次舉辦世界大學運動會，是國家大事，但稍有不慎，也會成為貽笑天下的糗事。
(中時電子報)
文章來源：葉毓蘭臉書
文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書
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