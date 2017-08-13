大陸南海奇兵？被稱可讓美軍死在水裡
美國「麥凱恩」號驅逐艦11日闖進南沙群島美濟礁鄰近海域，中國大陸強烈敦促美方停止以所謂的「航行自由」為名行違法挑釁之實。大陸並加強軍事布署提升遏阻力量。其中，一款水下無人裝備被美媒稱為「中國挑戰西方主導的世界秩序的一種方式」，「可以讓美國海軍死在水裡。」
這款水下無人裝備為大陸自主研發的「海翼」號深海滑翔機，今年3月在馬里亞納海溝挑戰者深淵上完成了大深度下潛觀測任務並安全回收，其最大下潛深度達到了6329米，刷新了水下滑翔機最大下潛深度的世界紀錄。此前的紀錄保持者是美國，下潛深度紀錄為6000米。
美國全國廣播公司財經頻道(CNBC)報導，上個月，中國在水下部署了12個這樣的水下裝備，在國際水域進行「科研觀測」。並質疑「北京是否在利用科技在熱點地區支持自己的侵略性擴張呢？」
7月26日，美國《新聞周刊》網站曾發表題為《有了新型水下無人機，中國軍隊可以讓美國海軍死在水裡》的報導。文章稱：北京最新的海上工具能夠以比以往更快的速度追踪五角大樓的潛艇。描述「海翼」深海滑翔機為效率更高、續航力更強和能耗更小的水下機器人，它能實時傳輸水下數據，這是連美國都還沒有掌握的技術。
印度觀察家研究基金會研究院也認為，「海翼」裝備一旦升級，可用來水下作戰、巡邏、掃雷以及偵查潛艇。中國軍方很可能用水下無人裝置來達到軍事目的。
(中時電子報)
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