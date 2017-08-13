北市建國北路高架，羅斯福路匝道口凌晨發生車禍意外

車輛自撞翻車。（趙雙傑攝）

受傷女子送醫。（翻攝畫面）

台北市建國北路高架，羅斯福路匝道口附近今日凌晨發生一起車禍意外，一輛轎車疑似因為車速過快加上不熟悉路況自撞分隔島，導致翻車，而車頭因為撞擊起火燃燒，消防人員獲報後趕緊前往搶救，在車上的一男一女在到場時已經自行脫困，隨後趕緊將受傷的女子送醫，而真正案發原因仍在調查當中。

(中時)