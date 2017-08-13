英國變態家族囚18人為奴 以酒毒控制

涉案的魯尼家族成員共11人。(海外網)

被害人的居住環境極為惡劣。(海外網)

英國林肯郡一個家庭涉嫌違法囚禁18人，以酒精、毒品為誘餌強迫他們無償工作，該案進入司法程序後獲准披露，這種現代版的奴隸制也讓人外界震驚。

英國《衛報》報導，涉案的魯尼一家共11人，他們鎖定酒癮、毒癮者或遊民，以提供工作機會為由，誘騙這群人無償服務。

魯尼家族給被害人惡劣的居住空間，連如廁都要到草叢解決；更甚者，提供酒精與毒品，操控被害人無止境工作，最久的長達26年。

相對的是，魯尼家族將壓榨來的獲益用在旅遊費、整容費，過著優裕的貴族生活。但現在他們面臨詐騙、奴役、傷人、盜竊等指控，即將淪為階下囚。

英國國家重案署表示，該國仍存在變相的奴隸制或人口販賣，真實的情況遠比檯面的統計數據要高。

(中時電子報)