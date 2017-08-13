網球》費德勒自曝：我有時候會同情對手

費德勒打贏荷蘭對手，闖入羅傑斯盃決賽。(美聯社)

瑞士天王費德勒今年氣勢如虹，13日以6-3、7-6(5)直落二打下荷蘭哈斯，殺進羅傑斯盃決賽。費德勒今年只輸過兩場，而且在大滿貫賽與大師賽都保持全勝。「我很高興能保持健康，沒有花費太多精力就打進決賽。」

對於費德勒而言，贏球是家常便飯，他坦承有時候甚至會同情自己的對手。「我曾經看著對手苦苦掙扎，他很可能比我還努力練習，比我更有資格獲勝。」費德勒想起同鄉丘迪內利(Marco Chiudinelli)，「我當年(青少年時)很希望他能贏我，勝利對我沒什麼，對他的生涯卻意義重大，但最後我兩次都打敗他。」

然而在競技場上，同情對手就是跟自己過不去。費德勒說：「後來有次我輸掉了，我感覺很差，覺得自己有夠傻。從此之後我在球場上必定全力以赴，一切都可以等賽後再說，但當你在球場上時絕不能夠手下留情。」

話雖如此，費德勒這次在羅傑斯盃解決費瑞爾(David Ferrer)時差點又犯了心軟的老毛病，因為他生涯17度對陣都打敗費瑞爾。「再度擊敗費瑞爾並沒有讓我很開心，因為我一向都挺欣賞他。」普通人巴不得每場都痛宰對手，費德勒這樣的想法相當罕見，可能是像他那種境界的高手才能體會吧。

(中時電子報)