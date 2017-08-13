BBC新聞直播放色情片 女星出面認是她

安娜派昆和老公都對BBC播《嗜血真愛》片段感到驚喜。(圖／達志影像)

BBC主播身後在播放18禁畫面。(／翻攝自YOUTUBE)

英國廣播公司（BBC）日前在播播新聞時，主播身後竟有工作人員在觀看18禁影片，引起外界熱議，不過女星安娜派昆跳出來認領「那是我的胸」，原來當時在看的是美國影集《嗜血真愛》，而不是色情片。

9日BBC主播在報導新聞時，後方工作人員的電腦螢幕上，竟出現女子脫去上衣，將胸罩解開露出雙乳畫面，疑似在看18禁影片，讓一向做嚴謹新聞的BBC，受到外界抨擊，不過女星安娜派昆跳出來證實「那是我的胸」，原來工作人員是在看《噬血真愛》，而非色情片。

而她的老公兼同劇男主角史提芬也覺得很驚喜，「這讓我好開心」，其實那個片段是安娜和男星羅伯卡辛斯基在劇中的親熱戲，他也開玩笑說還好不是被拍到大肚楠照片。

(中時電子報)