MLB》洋基還能多慘？先發小將簽個名竟遭暴頭
洋基接連把「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)和田中將大送進傷兵名單，先發輪值告急，沒想到菜鳥左投J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)今(13日)對紅襪賽前練習時，竟被界外球擊中頭部，儘管球隊認為他不會錯過下一場先發，但近期有狀況的全是先發投手，實在有點倒楣。
蒙哥馬利本季扛洋基5號輪值，投21場繳7勝6敗、自責分率4.05成績，表現不俗。洋基為保護他，在8月5日對戰印地安人賽後，就把他下放3A，打算9月擴編再讓他回來，把總局數控制在180局左右。但因沙胖右膝發炎休兵，洋基只好再把他叫回大聯盟，更慘的是他今天竟還被球吻。
當時洋基正進行打擊練習，蒙哥馬利在空檔替球迷簽名，沒想到球會朝他而去，命中他的頭部。隨後他用毛巾包住頭坐在休息室，並未離開球場，但嚇得所有人是冷汗直流。洋基發言人齊洛(Jason Zillo)表示，球隊評估他的狀況後，應該仍能擔任明天對紅襪一役的先發投手。
洋基季前先發投手就不足，尤其被視為王牌的田中將大狀況不佳，皮內達(Michael Pineda)因右手肘韌帶撕裂報銷，狀況更是慘。他們剛在731交易大限前，找來葛雷(Sonny Gray)和J.賈西亞(Jaime Garcia)，前景看好，如今卻連傷2將，差點連蒙哥馬利也出事，洋基真的有點倒楣。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。