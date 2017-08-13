MLB》洋基還能多慘？先發小將簽個名竟遭暴頭

蒙哥馬利今賽被界外飛球擊中頭部，毛巾包著頭坐在休息室。(截自推特)

洋基接連把「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)和田中將大送進傷兵名單，先發輪值告急，沒想到菜鳥左投J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)今(13日)對紅襪賽前練習時，竟被界外球擊中頭部，儘管球隊認為他不會錯過下一場先發，但近期有狀況的全是先發投手，實在有點倒楣。

蒙哥馬利本季扛洋基5號輪值，投21場繳7勝6敗、自責分率4.05成績，表現不俗。洋基為保護他，在8月5日對戰印地安人賽後，就把他下放3A，打算9月擴編再讓他回來，把總局數控制在180局左右。但因沙胖右膝發炎休兵，洋基只好再把他叫回大聯盟，更慘的是他今天竟還被球吻。

當時洋基正進行打擊練習，蒙哥馬利在空檔替球迷簽名，沒想到球會朝他而去，命中他的頭部。隨後他用毛巾包住頭坐在休息室，並未離開球場，但嚇得所有人是冷汗直流。洋基發言人齊洛(Jason Zillo)表示，球隊評估他的狀況後，應該仍能擔任明天對紅襪一役的先發投手。

洋基季前先發投手就不足，尤其被視為王牌的田中將大狀況不佳，皮內達(Michael Pineda)因右手肘韌帶撕裂報銷，狀況更是慘。他們剛在731交易大限前，找來葛雷(Sonny Gray)和J.賈西亞(Jaime Garcia)，前景看好，如今卻連傷2將，差點連蒙哥馬利也出事，洋基真的有點倒楣。

(中時電子報)