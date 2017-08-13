NBA》美國維州衝突有感 林書豪：這世界怎麼了
聽到美國維吉尼亞州夏洛特維爾爆發激烈衝突，不少NBA球星都在社群媒體譴責暴力事件，籃網後衛林書豪也不例外，他13日在推特上寫，「夏洛特維爾衝突事件讓我感覺很難過，這個我們所生活的世界到底怎麼了！」
這件衝突爆發主因，是當地政府打算移除羅伯特李將軍在公園內的雕像，造成美國白人國家主義者聚眾抗議，直接跟反對人士爆發連番衝突，混亂當中發生1起汽車衝撞人群事件，導致發生1死19傷的悲劇。
向來不滿美國種族歧視問題嚴重，且勇於發表相關言論的林書豪，13日除了在推特發表無奈譴責言詞，也在IG上面貼出自己跟好友合照，「保護那些願意保護你的人！」似乎也在暗示自己內心的不滿情緒。
不只林書豪譴責這次的暴力事件，騎士「小皇帝」詹姆斯也推文，「對夏洛特維爾發生的事件感到難過，這就是我們國家發展的趨勢？讓美國再次偉大(美國總統川普的競選口號)？他是這樣講的。」
「我們的青少年值得更好的生活，全力以赴！」詹姆斯表示，除了譴責暴力，詹皇明顯仍對川普上任以來的生活相當不滿。
(中時電子報)
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