逃兵役卻擺愛台嘴臉 黃國昌遭酸會不會心虛？

時代力量立委黃國昌。(中時資料照，劉宗龍攝)

世大運媒體手冊日前使用中華台北Chinese Taipei來稱呼台灣，招來時代力量立委黃國昌批評「荒謬」，讓超馬好手林義傑不禁感嘆「國昌兄，你真的不知道體育」。對此，自由作家洛杉基認為黃國昌這群「嘴上台獨」，逃避兵役比誰都躲得快，從未參與過國際盛事，卻表現一副最愛台灣的嘴臉，「不知道他們午夜夢迴，會不會感到有這麼一點心虛？」

黃國昌不滿世大運的手冊上，許多該是Taiwan的字眼被改成了Chinese Taipei，他說世大運是行銷台灣到全世界的絕佳機會，竟然要以如此委屈的方式介紹自己，若要用台灣名義走入國際得更努力。對此，林義傑說世大運是要照奧委會模式，不是改名就改名，他說愛國很重要，但要知道國際規則，要黃國昌去向奧委會抗議。林感嘆，黃國昌真的不知道體育，又要把一般沒受專業訓練於體育的人民操作成他要的「不懂」。

對此，洛杉基指出，黃國昌何止不懂體育，他更不懂他們這群「嘴上台獨」，已經對台灣造成多大的危害。他說這些號稱「天然獨」的貨色，從未對國家盡過義務，卻靠著高喊「愛台」、「反中」、「支那賤畜」、「軍中沒有人權」。讓他們得到民進黨關愛，騙得選票，登堂入室，當了立委。

洛杉基說，這些人逃避兵役比誰都躲得快，自己從未參與過國際盛事，卻表現出一副他們最愛台灣的嘴臉，肆意批評那些沒有高舉台灣旗號、國號參與國際活動與會議的同胞，說他們賣台、屈服於中國的打壓。

「躲在超冷的辦公室裡噴噴口水、打打嘴砲，偶爾演出個濕背秀，然後說人家不愛台，實在是太廉價」。洛杉基說他們從不為「這個國家」盡點義務、只會坐領高薪、幫執政黨圍事修理在野黨。不知道他們午夜夢迴，會不會感到有這麼一點心虛？

(中時電子報)