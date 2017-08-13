手腳甜被妻套牢！周杰倫不認老 嫩手不輸昆凌

周杰倫甜為昆凌慶祝24歲生日。（圖／取材自周杰倫 Jay Chou臉書）

周杰倫（周董）與昆凌婚後不時恩愛趴趴走，舉手投足發幸福，昨（12日）迎接24歲生日的昆凌，近日則被網友捕獲與周董現身泰國，兩人連腳上的拖鞋都是情侶款式，甜蜜爆表，而在昆凌生日尾聲，夫妻倆曬出左右手，甜秀刻有對方英文名字手環，而周董的嫩手更是超吸睛。

周董嫩手不輸昆凌。（圖／取材自周杰倫 Jay Chou臉書）

周杰倫曬出為昆凌慶生照，兩人捧著蛋糕，上頭還有周董愛的告白「Jay Love Hannah」，同時夫妻倆分別曬左右手，周董手比「2」、昆凌比「4」，象徵昆凌的24歲生日，周杰倫也甜蜜寫下：「祝24歲的美麗媽咪 生日快樂哦」。

不只周董曬恩愛羨煞眾人，他的左手還成為討論焦點，手背嫩度不輸嬌妻，若不是昆凌有塗指甲油，還真分不出周杰倫與昆凌的手，開心的周董還樂喊：「旁邊這位看似25歲的男孩過幾個月也快生日囉 嘿嘿」，不認老更是逗樂網友。

(中時電子報)