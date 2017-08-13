理工科轉行拍電影 導演許承傑讓國際看到台灣人情味

許承傑《孤味》入圍2017學生奧斯卡。(圖／翻攝臉書)

《孤味》改編許承傑真實經歷。(圖／翻攝臉書)

由導演許承傑執導的短片《孤味》，入圍2017學生奧斯卡（Student Academy Awards），改編他的真實經歷，用台灣美食帶出濃厚人情味，描繪出他對外婆最深的記憶，雖然已逝外婆無法當面道賀他，但也可以驕傲說沒讓她漏氣了。

《孤味》是許承傑的畢業製作，用台灣道地美食和阿嬤，帶出一個純樸家庭的故事，劇中的阿嬤原型就是導演的外婆，擅長做美食又有早年女性的堅毅，因為丈夫的離家出走，她只好獨自扶養孩子長大，卻在某天收到丈夫的病危消息，更衝擊的是帶回遺體時，見到陪他走完最後一程的「女朋友」，幫忙處理後事還要和丈夫戀人相處，這讓許承傑記憶深刻。

本來就有計畫將外婆故事拍成短片，在許承傑見到她身體漸漸衰弱後過世，決定把對她的情感用影像記憶下來，原本考慮拍成長片，但最終決定擷取部份故事，用30分鐘的短片，拍攝出外婆默默為家庭付出的精神。

大學讀理工科的許承傑，因為喜歡電影，工作一年後，決定去讀電影相關研究所，而報考了紐約大學電影製作研究所，最後幸運錄取，成為李安學弟，不過他和多數人一樣，其實都不太想提及此事，因為壓力太大，畢竟李安的地位已是國際大導，他的指導老師曾是李安同學，都告誡他們不要遲到，因為李安從沒遲到過。

許承傑轉換跑道，家人沒反對也很支持他，剛好8月底是外婆過世3年，他屆時會去上香和她報告這好消息。而他也透露下一部作品依舊會帶入台灣文化，並嘗試拍攝長片。《孤味》入圍本屆學生奧斯卡，將和其他6部作品競爭，獲獎前三名可獲得入選2018年奧斯卡短片競賽資格。

(專題報導)