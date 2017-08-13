屁孩撂話耍帥誤扭腳 不忘裝正經讓網友笑到臉酸
生活中總是充滿各式各樣的危機，誰知道會不會上一秒還本來今天開開心心，下一秒就難受想哭，一名女網友便在社群平台上發表自己的屁孩男友發生的悲劇，短短一天就引發上萬名網友捧腹大笑。
女網友說，自己最近與男友都在玩一款叫做「Final Fantasy覺醒」的手遊，遊戲中的特色就是主角施放技能時會有一段動畫過場畫面，而其中女網友最喜愛的又是「艾特的迴旋踢」。
沒想到屁孩男友或許是因為吃醋，大喊了一聲「開玩笑，我國小練跆拳的ㄋㄟ」，便也單刀上陣實際示範，不到一秒之間便從英雄變烏龍，女網友說男友「一個漂亮的迴旋踢，配上一聲豪邁的「賀」！！突然又跟著「啊~」嬌喘一聲後應聲倒地」。
女網友並抱怨害她好好一個晚上要撐著男友樓上樓下之間跑，還分享了男友受傷後不忘裝正經的過程，「還好樓下就是國術館，還好男友剛好穿球褲，還好他急中生智拿了顆籃球下樓，還好醫生沒問他怎麼受傷的」，並又暗酸小屁孩男友真不愧是國小練跆拳的。
其他網友看完紛紛笑倒，有人說「我媽問我為什麼笑到哭」，「受不了了肚子好痛哈哈哈哈哈哈哈哈」，「我的肚子........不行了......好痛.......」，「廠商還不快簽，這種業配，誠意滿滿」，也有網友突破盲點「我從國小就唸書耶，都唸了不知道幾年了，然後什麼都不會…」
(中時電子報)
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