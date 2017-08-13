吳佳晏驚奇之旅落幕 美女子業餘賽止步4強

13歲高球神童吳佳晏闖進美國女子業餘賽4強，但無緣爭冠。(取自吳佳晏臉書)

台灣13歲小將吳佳晏昨於2017美國女子業餘高爾夫錦標賽挺進4強，成為該賽事自1895年開辦以來，最年輕打進4強的選手，技驚四座，但驚奇之旅今(13日)劃下句點，吳佳晏4強賽遭大8歲的美國女將蘇菲亞(Sophia Schubert)擊敗，無緣爭冠。

吳佳晏昨一路戰到延長第3洞，辛苦的撂倒對手晉級；儘管如此，此役她沒讓蘇菲亞輕易過關，整場比賽兩人互有領先，直到最後第16到第18洞，才出現勝負的分水嶺。蘇菲亞打出2個Par(平標準桿)並抓下1隻小鳥，反觀吳佳晏也打2個Par，但吞1個柏忌，目送蘇菲亞進到決賽。

不過，吳佳晏雖輸掉比賽，但面對一群大學生，她仍能展現競爭力，已經相當不簡單。賽後吳佳晏透過個人臉書表示，「結束了！很敬業地拚到18洞，佳晏盡力了，昨天的30洞，讓今天顯出疲態，在前4強止步，創下多項難以被突破的紀錄…明年，佳晏一定會再回來！」

(中時電子報)