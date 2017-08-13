青年署辦理「i闖世代－台灣青年zoom in世界」iYouth圖文徵選活動
已故導演齊柏林過去用一支「看見台灣」紀錄片，讓在地台灣人重新認識我們的鄉土，今年教育部青年署邀請18至30歲的青年們，參加「i闖世代-台灣青年zoom in世界」iYouth圖文徵選活動，以圖文秀出青年闖天下的活力。
在去年短文徵件作品中，青年歐宥妊以「為什麼我投入國際服務？」為題，分享她在失親的痛心過程中，緩下腳步思考，自己是否有能力，去幫助其他人的苦難？或是能走出台灣，對需要幫助的人伸出援手？因而決定讓自己有一次出走闖蕩的機會，她選擇參加臺北醫學大學史瓦濟蘭服務團，到Emmanuel Khayalethu Orphange孤兒院照顧需要幫助的孩子們。
由於當地長期糧食不足，歐宥妊跟著服務團，為當地建置可快速生火煮食的火箭爐，啟用火箭爐的那天，為孩子們煮了一鍋義大利麵，看到一雙雙閃閃發亮的眼睛，有股難以言喻的情緒在宥妊心中發酵、膨脹，是這輩子難以忘懷的畫面。
還記得第一次在國外，親身體驗文化衝擊的感受嗎？或是曾經在你的精心規劃下，帶著外國好友走訪大街小巷的台灣文化？趕快搜尋iYouth青年國際圓夢平臺粉絲專頁活動區，選擇「i闖TAIWAN」、「i闖異文化」以及「i闖天下」等主題，上傳世界「闖蕩」照片，就有機會獲得3000元獎金，並成為粉絲團的封面照片。
(中時)
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