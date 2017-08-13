香港葵涌火警 磷粉「玩魔術」惹火3死

香港葵涌美適工業大廈一個工作室昨日起火，消防人員架起雲梯撲救。(圖/東網)

香港葵涌昨(12)日晚發生三死恐怖火災，消防員救出兩男一女傷者，當時三人已陷昏迷，頭頸熏黑，送醫搶救無效證實死亡。消防員指火警起因可能是有人在室內練魔術時以道具磷粉引發意外並兩度發生爆炸。房間內，三人一度逃生躲入廁所，但最終仍陷入昏迷，送醫仍不治。

火警中三名死者包括兩男一女，其中兩名男死者是陸漢嚴（25歲）及蕭澤新（18歲），女死者是鄭詩敏（21歲）。據悉，鄭女皮膚被燒焦，疑為短時間高溫所造成，懷疑她在房內練魔術時以磷粉道具「玩火」時引致火警。

(中時電子報)