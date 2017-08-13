李毓芬、柯震東終於公開放閃 曬情侶手勢超甜

李毓芬和柯震東緋聞傳了多時。(圖／本報系資料照)

柯震東和李毓芬首公開合照。(圖／翻攝自柯爸IG)

李毓芬和柯震東緋聞傳了多時，雖然都沒正面回應戀情，不過日前她曾透露「感情很穩定」，代表兩人關係依舊很好，終於在柯爸生日這天，2人終於同框合照，看上去非常甜蜜。

柯爸在IG曬出慶生照，不少親友都到場祝賀，而除了家人外，李毓芬也出席，合照中兩人不僅親密靠在一起，還同時比了YA手勢，柯爸柯媽坐前面，看起來就像「全家福」，小倆口感情如昔，這也是她們首次對外公開合照，讓網友超驚喜。

(中時電子報)