李毓芬、柯震東終於公開放閃 曬情侶手勢超甜
李毓芬和柯震東緋聞傳了多時，雖然都沒正面回應戀情，不過日前她曾透露「感情很穩定」，代表兩人關係依舊很好，終於在柯爸生日這天，2人終於同框合照，看上去非常甜蜜。
柯爸在IG曬出慶生照，不少親友都到場祝賀，而除了家人外，李毓芬也出席，合照中兩人不僅親密靠在一起，還同時比了YA手勢，柯爸柯媽坐前面，看起來就像「全家福」，小倆口感情如昔，這也是她們首次對外公開合照，讓網友超驚喜。
(中時電子報)
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