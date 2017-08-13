政治預言？北韓播動畫「戰勝老虎的刺蝟」
朝鮮半島危機升級，北韓與美國雙方都在放狠話，比誰的宣傳力度較強。上週，北韓官媒就播出一個動畫片「戰勝老虎的刺蝟」，將自己國家比喻為刺蝟，其政治意涵相當濃厚。
北韓中央電視台（KCTV）在上週三（(9日）播放童話改編的動畫故事，講一隻小刺蝟挺身而出，對抗欺壓森林動物的大老虎。小刺蝟以背刺插進老虎的鼻子，最終將牠趕跑，也獲得其他動物的青睞，轉而與刺蝟變成朋友。
不難看出上述故事的隱喻，其中老虎指的就是美國，其他動物就是世界各國，而刺蝟當然就是北韓。
其實北韓的動畫製作起源很早，1950年代中期，北韓專門派遣年輕人赴捷克學習動畫技術，並在1957年成立兒童美術製片廠，後對外統一稱爲SEK工作室；2014年，北韓領導人金正恩視察朝鮮動畫製片廠時，也強調要把北韓變成全球數一數二的動畫大國。
北韓官方認爲，動畫必須具有教育人民的意義，不能只是單純娛樂取向，因此作爲教育青少年的重要手段，動畫內容多為正邪較量和美醜對照的「童話寓言」。
(中時電子報)
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