印度死硬到底 是為凸顯「大國身分」

中印僵局，印度無視中國多次警告，死硬到底。(示意圖/達志影像 shutterstock)

中印洞朗邊境對峙近兩個月，僅管陸媒不斷發出警告，印方仍未有退讓跡象，究竟為何印度會死硬到底？《世界日報》分析指出，這麼做的原因是顯示「大國身分」。

中印情勢日漸緊張，《印度時報》(Times of India)日前報導指出，洞朗當地印軍進入「不戰不和」模式，若行動也是為了要維持現狀。

《世界日報》指出，僅管中國外交部、新華社、中國駐印度大使館及官媒發出最密集且直率的警告，印度仍為凸顯大國身分，選擇無動於衷、死硬到底。

(中時電子報)