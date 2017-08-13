那個來好痛! 緩解經痛 試試看這7個方法

許多女孩們每個月都要面臨一次經痛得不舒服感。(達志影像)

許多女性每個月都要面臨一次大姨媽來時的疼痛，那種腹悶脹痛、坐立難安的感覺實在難受，有時還會影響到日常生活，情緒也會變得相當不穩定，有國外網站就提供了7種緩解經痛的辦法，這些建議對女孩們或許有些幫助。

●使用熱敷墊

在月經來時，不少人會躺在床上，使用溫熱東西敷在腹部，讓經痛緩解一些，不過畢竟還是有外出上班的時候，這時能貼在身上的熱敷墊就是好幫手。

●睡覺

當你體內的荷爾蒙下降了，身體就會感到疲憊，足夠的睡眠是抵抗疲勞的好方法，試著小睡一下或在晚上睡足7小時看看。

●吃蔬菜

吃低脂的蔬食對你的經痛會有好的影響，試著用蔬菜取代花生醬或糖果，你的身體會有不同感受。

●避免咖啡因

攝取過多的咖啡因，會讓經痛有更不好的影響，經期期間應盡量避免。

●鍛鍊

在經期間適當的鍛鍊可以促進血液流動，讓你的經痛獲得緩解，不過若你真的已經精疲力竭，還是休息比較好，有一點體力的話，可以試著做慢跑類的運動。

●使用精油

不同的精油對經期各種狀況能有些緩解，像是鼠尾草精油可以舒緩腹部痙攣、薰衣草可以舒緩壓力、薄荷能減輕盆腔的疼痛感。

●針灸

針灸對緩解經痛是個好方法，它可以放鬆神經系統、讓血液流，不過並不是所有人適合，記得先諮詢醫生。

(中時電子報)