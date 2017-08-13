天空黑圈出現大連海灘 網民猜UFO現象
今年7月，英國西約克郡（West Yorkshire）天空出現怪象，一個神祕黑圈在空中緩慢移動、飄浮，有人懷疑是UFO現蹤。大陸遼寧大連金石灘景區在上周六（12日）也出現一個黑色圓圈物體，沙灘上不少泳客看到這神奇現象，網民猜測UFO或超自然現象，並上傳分享視頻。
從視頻短片可見，該個黑色圓圈由橢圓形逐漸變成平行四邊形，然後黑圈慢慢化成煙，快速移動穿過雲層後消失。目擊者表示，整個過程維持6分鐘左右，「黑色圈不斷變大，移動速度快，移往雲裏後消失」。
(中時電子報)
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