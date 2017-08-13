清水托嬰中心開幕 38幼兒搶28名額

清水托嬰中心開幕啟用，出席貴賓與小海豚寶貝劇團」兒童劇開心合影。（王文吉攝）

市議員楊典忠（右二起）、副市長林依瑩、社會局長呂建德視察清水托嬰中心的益智遊戲區，並與幼童互動同樂。（王文吉攝）

清水托嬰中心位於海線社區照顧服務中心，現場布置繽紛氣球，以蔚藍色調，營造嬰幼兒專屬的海底探險世界。（王文吉攝）

為減輕雙薪家庭托育負擔，台中市社會局持續活化原清水鎮老人安養中心，成立全市第4家公設民營托嬰中心，副市長林依瑩12日前往主持開幕儀式，並宣布正式營運。該中心也提供長幼共玩、共學、共樂的處所，目前28名收托嬰幼兒已抽籤完畢，另有10名童候補中。

位於海線社區照顧服務中心1樓的清水托嬰中心，昨於「小海豚寶貝劇團」兒童劇表演下熱鬧開幕，副市長林依瑩、社會局長呂建德出席剪綵，市議員楊典忠、顏莉敏及當地里長也到場與孩子們親切互動。

林依瑩表示，台中已設有3處公設民營托嬰中心，分別位於沙鹿、豐原及太平，再增加清水托嬰中心，托育服務遍及山海屯區；楊典忠肯定托嬰中心可減輕雙薪家庭負擔，顏莉敏則建議增加收托數量，並為梧棲區爭取托嬰中心。

呂建德指出，該中心原為清水鎮老人安養中心，自98年閒置至104年，經活化為海線社區照顧服務中心，後來再利用1樓部分空間，設置清水托嬰中心，開創「托老」與「托幼」的新天地，除提供銀髮族活動空間，也收托嬰幼兒，年輕人則無後顧之憂，安心在職場上打拼。

社會局指出，清水托嬰中心以海洋為主題，打造海底探險世界，服務時間為週一至週五上午8點至下午6點，每月收費7000元，可收托28名嬰幼兒，目前已額滿，還有10名候補中；北太平、大里、大雅托嬰中心目前都在整修、規劃中，預計明、後年可提供托育服務。

(中時)