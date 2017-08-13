NBA》杜蘭特跟籃網球員合練 納許也在！

吉爾派崔克(中)、利佛特兩名籃網球員跟杜蘭特一起訓練。(取自吉爾派崔克IG)

跟林書豪私交不錯的吉爾派崔克、利佛特兩名籃網球員，這次竟然沒找豪哥合練，而是跟上季總冠軍賽MVP杜蘭特一起埋首苦練，甚至目前擔任勇士顧問的納許，也在現場跟他們練球，讓人不禁產生兩人是否跳槽勇士的錯覺！

其實這都是籃網球員發展總裁哈靈頓的貼心安排，由於哈靈頓曾任雷霆的投籃教練，跟杜蘭特建立不錯關係，加上納許投入訓練，4人已在洛杉磯進行約1周訓練，能跟兩名未來籃球名人堂球員訓練，吉爾派崔克當然相當興奮。

「過去幾天時間，一切都太瘋狂了，看著杜蘭特苦練身影，你會明白為何他是總冠軍賽MVP，」吉爾派崔克表示，「能夠擁有杜蘭特當成自己導師之一，感覺太棒了，我還能從史上最強控衛之一的納許身上學到許多東西。」

吉爾派崔克與利佛特在上個球季期間，都曾擔任過林書豪受傷後的先發控球位置，兩人跟豪哥的關係也很親密，林書豪不只1次稱讚過同為落選球員的吉爾派崔克，最近返台舉辦籃訓營，也把利佛特找來擔任助理教練。

如今跟隨杜蘭特、納許訓練，想必吉爾派崔克與利佛特能夠更加進化，吉爾派崔克更信心滿滿放話，「你能夠控制自己的命運，別想著別人能幫你什麼，只要在其他人都還在睡覺時，趕緊起床苦練就對了。」

(中時電子報)