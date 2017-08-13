台東海域5.2地震 蘭嶼震度達3級

(圖/中央氣象局)

台東附近海域上午發生地震！中央氣象局地震測報中心指出，今（13）日上午8時8分，台東縣東部海域發生規模5.2地震，震源深度63公里。

各地最大震度分別是台東蘭嶼3級、屏東鵝鑾鼻及南灣2級。台東市、台南市佳里、嘉義縣阿里山、嘉義市、雲林縣草嶺及斗六市，彰化縣彰化市的震度均為1級。

(中時電子報)