媽麻死翹翹怎辦？ 浩子4歲女兒：再找新的

浩子不時在臉書分享旅行的所見所聞。（圖／取材自浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁臉書）

綜藝團體「浩角翔起」成員「浩子」謝炘昊暫別演藝圈一年，帶著妻子和一對子女環遊世界，浩子也不忘與粉絲互動，在臉書分享所見所聞，近日他們來到蘇格蘭，浩子也分享一段與妻女的對話，4歲女兒說長大後不要交男朋友，只要陪著爸媽就好，老婆告訴女兒：「可是馬麻有一天也會死翹翹啊」，沒想到女兒回應：「我再找一個新的馬麻就好了」，童言童語笑翻眾人。

孩子的童言童語，有時候讓號子感到很窩心，近日浩子一家人來到蘇格蘭，女兒有回對著媽媽說：「長大以後，我不要交男朋友，只要陪著妳跟把拔就好了。」女兒超暖告白感動浩子，老婆則問女兒，媽媽死後她要怎麼辦，女兒則說：「關係啊，那我就陪妳到妳死翹翹啊~然後我再找一個新的馬麻就好了啊~~」。

母女對話逗樂浩子，4歲女兒的童言童語，更讓他哭笑不得，不過仍讓浩子有感而發寫下：「妳不止超越情感還看淡生死，雖然說旅行讓人長大，但沒想到會長這麼大。」

(中時電子報)