MLB》紅襪火力太凶猛 洋基敲3轟還贏不了

班尼坦迪單場雙響進帳6分打點，率紅襪撂倒洋基。(美聯社)

洋基昨被紅襪壓了大半場，最後關頭逆轉勝出，如今士氣正旺，今(13)與紅襪第二場交手，一度先馳得點取得領先，不過紅襪可不是省油的燈，靠班尼坦迪(Andrew Benintendi)雙響炮領軍，後來居上以10比5贏球，洋基雖也出現3發全壘打，仍難逃輸球命運。

紅襪昨一路領先，卻在8下失5分遭逆轉，此役先發波莫倫茲(Drew Pomeranz)首局又挨G.桑契斯(Gary Sanchez)2分炮，讓洋基取得領先。洋基先馳得點，加上塞弗瑞諾(Luis Severino)掛帥，按照先前的劇本走下去，洋基勝算相當大，不過這場比賽卻是紅襪笑到最後。

紅襪能反超比分，關鍵就是班尼坦迪。紅襪3上滿壘時，先由貝茲(Mookie Betts)敲出2分打點追平安，接著班尼坦迪再賞一發3分炮，助球隊取得領先；接著5上塞弗瑞諾連挨2安後，班尼坦迪再轟3分彈，率球隊開啟5分攻勢，奠定勝基。

這名23歲的年輕強打，成為自1920年以來，「基襪大戰」最年輕貢獻6分打點的紅襪球員。他說，自己也不知道怎麼辦到的，但一切感覺很棒，「我掌握住想打的球，盡可能保持很好的揮擊，能有這樣的結果感覺很幸運。」

連同此役，班尼坦迪8月打擊超火燙，打擊率高達4成84，且有4轟、11分打點。反觀洋基的塞弗瑞諾，則投出近期最慘烈一役，僅撐4.1局失掉本季新高的8責失，洋基總教練吉拉迪(Joe Giradi)認為，今天的塞弗瑞諾不若往常犀利，「但這只代表著他是個凡人。」

洋基前5局落後達7分，儘管9下海德利(Chase Headley)和艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)接連開轟，仍以輸球作收，紅襪扳回一成，與洋基間的勝差拉開到4.5場。而洋基雖重返美東龍頭路迢迢，不過在美聯外卡仍穩居龍頭，倒是第2競爭激烈，如今由雙城、天使和水手並列。

(中時電子報)