金錢豹酒客爆口角 一男中刀亡

中時
中國時報記者/
酒客金錢豹前爆口角,一男中刀亡
台中市金錢豹酒店傳出酒店散場在店門口發生衝突，造成一楊姓男子被刺身亡。（馮惠宜攝）
酒客金錢豹前爆口角,一男中刀亡
警方依現場監視錄影帶陸續傳喚在場的酒店到西屯何安派出所製作筆錄，並釐清案情。（馮惠宜攝）

台中市文心路、大道口金錢豹酒店今（13日）凌晨4點發生酒客散場後在店門口發生口角爆發肢體衝突，一27歲楊姓男子遭砍中頸動脈送醫不治；轄區何安派出所獲報後立即到場將在場十名酒客帶回偵訊，並鎖定一在逃年輕男子追緝中。

台中市警察局六分局偵察隊長何春安指出，經調閱監視器發現楊男與另名年輕男子疑似口角衝突，遭凶嫌疑似以伸縮刀刺傷頸部與手部，兩群友人則在旁勸架，唯楊男倒地後，凶嫌搭車離開，警方到場發現一把疑似作案用的伸縮刀，但是否為凶器仍待釐清。

目前警方也將在場的十名酒客陸續帶回製作筆錄並釐清案情，另一方面也鎖定凶嫌離去時搭乘的車輛全力緝凶中。

(中時)

關鍵字：酒客
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