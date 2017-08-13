國民黨缺乏年輕人認同 徐巧芯點出關鍵

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯。(中時資料照)

國民黨2016年選舉慘敗，即使如今蔡政府民調不佳，但國民黨自身民調仍低迷。前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯日前受訪時表示，有許多議題都呈現世代差異，讓國民黨處境尷尬，國民黨若維護既有選民立場，就會被扣上反改革帽子，則不易爭取到年輕人的支持。

據《ETtoday東森新聞雲》報導，徐巧芯日前指出，國民黨慣以數據、理論去說服人，而社運起家的民進黨，則善用故事感染更多人，她指出，國民黨要學會說故事的能力，因為罵人只會把人罵走，無法把人罵回來。

徐巧芯表示，國民黨善用兩岸關係、老兵故事、陸生等素材，用故事去感染更多人。

徐巧芯說除了統獨議題，在同婚、環保等議題上，國民黨都可以有更多思維。

(中時電子報)