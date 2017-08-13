供氧不足肇禍 印度醫院5日內64兒童死亡

印度北方邦一間醫院供氧設施出問題，導致5天內64名兒童死亡。(圖取自/東網)

印度北方邦一間醫院供氧設施出問題，導致在5天內有64名兒童死亡，事件引起印度國內廣泛關注，印度總理莫迪已命令中央政府和北方邦當局對事故展開徹查。

事發於北方邦戈勒克布爾縣（Gorakhpur）的Baba Raghav Das醫科大學醫院，是該縣最大的公立醫院。有政府官員向傳媒表示，事故原因為醫院未向提供氧氣的外判公司付清費用，導致氧氣供應不足，目前該醫院院長已被停職。

醫院消息稱，上周三至周四有23名小孩死亡，上周四至周五中午再多11名小孩死亡，他們分布在3個病房，年齡由初生至12歲不等。

(中時電子報)