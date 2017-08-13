不要的東西請丟垃圾桶！日本酒店房務揭幕後真心話
夏の旅行シーズンとなってきましたので、ホテル業関係者から、お知らせと言いますか、お願い事を。ホテルでは、お客様のチェックアウト後のお部屋でゴミ箱に入っていないものは、全て忘れ物として扱う、というのは、聞いたことがある方もいるかと思います。そんなお忘れ物について。 pic.twitter.com/v3ssIDxwmw— 月屋 (@tsukiya_i) 2017年8月10日
出遊入住酒店、旅館，大家在退房前會如何處理不要的東西？是直接四散客房角落？還是順手丟進垃圾桶？而客房內遺漏的私人物品，旅館又會如何處理？夏季是旅遊旺季，也是房務人員最忙碌期間，有日本酒店相關從業員發文「請求」，揭開住客可能沒留意到的旅館幕後，吸引超過6萬次轉傳。
近日有日本酒店相關從業員於社群網站發文，住客退房後遺留的物品，如為貴重物品或電子產品等，會主動通知住客；而未被丟進垃圾桶的物品，無論是食品、傳單、發票還是襪子，雖然不會主動通知，但也都不會被立即丟棄，房務人員仍會保留數天、數月甚至可能一年，方便住客事後詢問。
而當中最常見的遺留物品有，喝到一半的保特瓶飲料、放在冰箱的果凍或優格、僅存些許的洗髮精等分裝瓶、便利商店發票、店家優惠券、免費刊物、傳單、襪子等，並會把物品於電腦建檔，對照房間號碼、發現時間、房客姓名和聯絡方式保留，尤其在旅遊旺季時更為費時。
儘管如此，文中最後也提及，雖然「把不要的東西丟垃圾桶」並非強制規定，但住客一個小動作，無論是丟垃圾桶或放置垃圾桶旁，都能減輕房務員繁雜的工作量，也會從開心覺得，「哇，真是貼心的好人啊」。
(中時電子報)
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