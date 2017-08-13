不要的東西請丟垃圾桶！日本酒店房務揭幕後真心話

夏季是旅遊旺季，也是房務人員最忙碌期間。大家在退房前會如何處理不要的東西？(圖/shutterstock提供)

出遊入住酒店、旅館，大家在退房前會如何處理不要的東西？是直接四散客房角落？還是順手丟進垃圾桶？而客房內遺漏的私人物品，旅館又會如何處理？夏季是旅遊旺季，也是房務人員最忙碌期間，有日本酒店相關從業員發文「請求」，揭開住客可能沒留意到的旅館幕後，吸引超過6萬次轉傳。

近日有日本酒店相關從業員於社群網站發文，住客退房後遺留的物品，如為貴重物品或電子產品等，會主動通知住客；而未被丟進垃圾桶的物品，無論是食品、傳單、發票還是襪子，雖然不會主動通知，但也都不會被立即丟棄，房務人員仍會保留數天、數月甚至可能一年，方便住客事後詢問。

而當中最常見的遺留物品有，喝到一半的保特瓶飲料、放在冰箱的果凍或優格、僅存些許的洗髮精等分裝瓶、便利商店發票、店家優惠券、免費刊物、傳單、襪子等，並會把物品於電腦建檔，對照房間號碼、發現時間、房客姓名和聯絡方式保留，尤其在旅遊旺季時更為費時。

儘管如此，文中最後也提及，雖然「把不要的東西丟垃圾桶」並非強制規定，但住客一個小動作，無論是丟垃圾桶或放置垃圾桶旁，都能減輕房務員繁雜的工作量，也會從開心覺得，「哇，真是貼心的好人啊」。

(中時電子報)