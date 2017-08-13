男籃亞洲盃》紐西蘭放給南韓贏 照拿C組第1
紐西蘭戰術性的「放水」，讓南韓就算贏球也不開心！南韓13日雖在亞洲盃男籃賽以76比75險勝紐西蘭，不過隨後地主黎巴嫩96比74橫掃哈薩克，紐西蘭仍然取得C組第1提前闖進8強，黎巴嫩搶占C組第2，南韓落到C組第3。
其實這場紐西蘭對決南韓比賽過程相當緊湊刺激，打完上半場，南韓意外取得41比30領先優勢，儘管紐西蘭下半場隨即追上，甚至超前，南韓仍靠李宗弦最後52秒的「三分打」，把比數追成75比75平手的緊張局面。
不過打到最後27秒，紐西蘭刻意把許雄送上罰球線，結果他兩罰中1，幫助南韓重新領先，這卻是紐西蘭仔細算過跟南韓、黎巴嫩之間勝負關係後的「計謀」，接著紐西蘭拖完24秒進攻時間才勉強出手，擺明給南韓贏球也沒差。
因為接著黎巴嫩大勝哈薩克，讓紐西蘭、南韓與黎巴嫩3隊預賽戰績同為2勝1敗，經過比較3隊勝負分關係，紐西蘭仍以正3分位居C組第1，黎巴嫩正2分排在第2，負5分的南韓，只能黯然接受落到C組第3位置。
如此一來，中華隊在15日凌晨2點舉行的12強淘汰賽對手才正式出爐，將跟地主黎巴嫩正面對決，南韓則在14日晚上11點30分對決日本，這兩場比賽的勝隊宣告晉級8強，輸方則是無須打排名賽，直接淘汰並列第9。
(中時電子報)
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