MLB》馬林魚的未來？吉特重心態不重數據

吉特將成為管理馬林魚的核心人物。(美聯社資料照)

前洋基球星吉特即將入主馬林魚，成為股東與CEO，他會如何管理球隊呢？馬林魚的球員又該如何應變？《紐約郵報》專欄指出，吉特是一個非常傳統的人，他重視球探的意見與球員的心態，不喜歡現代一切數據化的概念。

吉特曾說：「當今一切都被數字量化，球賽可不只是一串數字而已。」吉特選擇相信球探的觀察、球員的自我思考，不要只為數據而打球。吉特在球員時代就一直有自己的堅持，進入管理層後他更要向大家證明自己是對的。

前隊友沙巴西亞說：「如果要我選個最適合的管理者，我想是吉特或A-Rod。吉特獨具慧眼，他有辦法看出每個人的能耐。」也許投手可以在狀況好時多投幾局，打者也不用老是揮大棒，因為吉特自己就擁有第一線的奪冠經驗。

問題是吉特以前從來不看球賽，除非他自己得上場比賽，被逼著看隊友打球之外，他平日一場棒球都不看。現在他即將擔任球隊CEO，負責打理一切棒球事務，也許他會破天荒首度進場看比賽。

(中時電子報)