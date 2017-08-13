陣頭半夜放鞭炮 斗六市長勸阻遭嗆「要像辦喪事嗎」

雲林聖法會的臨時祭壇今天凌晨打掃，掃出一包包垃圾（周麗蘭攝）

資源回收者翻看看有無可回收的（周麗蘭攝）

附近街道還是很髒（周麗蘭攝）

網友上雲林聖法會的臉書抨擊（周麗蘭攝）

斗六市廟會團體「雲林聖法會」昨天下午一點半起在斗六市內遶境，遶到深夜十二點還在放鞭炮，祭壇旁的雲林路被陣頭滿滿塞住，社群網路一片罵聲，市長謝淑亞十二點半去勸阻遭嗆「熱鬧不行喔」，斗六分局長蔡詳忠帶隊前往規勸才奏效，附近民眾凌晨一點終於結束惡夢。

雲林聖法會在一連數天舉辦活動慶祝創會八週年，昨天下午一點半遶境，有十六個友宮陪同遶，沿途留下便當盒、手搖杯、垃圾袋、免洗筷等垃圾，晚上十一、十二點還在放鞭炮，引爆市區民民眾怒氣，上該會的臉書、斗六人社交圈痛罵。

網友留言「店家好意讓你們在店家外休息，結果留下一堆垃圾，鞭炮煙火從白天放到晚上，半夜12:06都還聽得到。」、「走到哪都遇的到，繞別條路又遇到，隊伍還直接闖紅燈，鑼敲著就一直過，綠燈的全部都要停下來讓陣頭？會不會太誇張？家門前檳榔渣煙蒂空酒瓶，盆栽變煙灰缸！這樣要人怎麼支持的下去？」、「12點多了還放煙火！太扯了吧！而且還把垃圾放我的車上！我的車今天停個後站，回來就多個飲料在車上！還把吸管袋子綁在後照鏡上！後照鏡還被用歪！壞了我自己認賠嗎？你們這樣做是神明說的嗎？從車站騎回家ㄧ路都是垃圾！停在路邊的機車、汽車車上都多了很多的飲料和便當盒！已經好久沒看到這麼髒的斗六！真是太誇張了！」

斗六市長謝淑亞十二點多打電話給斗六分局長蔡詳忠，蔡詳忠尋求消防局協助未果，他直接帶著路邊臨檢隊伍前往，只見神壇附近的雲林路整個被塞住，用路人要自行繞路。

謝淑亞查看時遭嗆「熱鬧不行喔，難道要像辦喪事一樣？」謝不作聲，蔡詳忠帶著穿制服的員警上前勸導趕快收一收，不要再放鞭炮了，負責人終於出來道歉。

負責人表示，自己已經第十次出來道歉了，花這麼多錢辦慶典結果被罵成這樣，以後不會再辦了。

謝淑亞要求該會慶典結束就趕快打掃，把街道弄乾淨，拍照po圖讓市民看到改善誠意。

今天早上祭壇外確實堆了一袋又一袋垃圾，不過附近幾條街道仍是飲料空瓶、便當盒遍地。

(中時)