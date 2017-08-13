研究：飲用能量飲料 更易染上吸毒、飲酒惡習

研究發現，長期飲用能量飲料會增加飲酒吸毒慾望。(SHUTTERSTOCK提供)

能量飲料在美國青少年間受盡喜愛，但一份刊登於〈Drug and Alcohol Dependence〉期刊的研究指出，規律地飲用能量飲料，恐會增加吸毒及飲酒慾望。

根據《MEDICAL NEWS TODAY》報導，美國國家輔助與替代醫療中心(National Center for Complementary and Alternative Medicine, NCCAM )統計，在飲品消費習慣中，18至34歲男性最常飲用能量飲料。

美國馬里蘭大學（University of Maryland）的團隊，針對1099名年齡介於21至25歲的受訪者進行研究，結果發現長期使用能量飲料提神的族群，染上毒癮及酗酒習慣的風險較高。

報導指出，美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration,FDA）目前未監管能量飲料，但過去發生不少過度飲用能量飲料，造成的負面狀況，包括頭痛、心率異常、噁心、嗜睡等，最嚴重者甚至是死亡。

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(中時電子報)