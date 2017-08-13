豐榮國小「暑期增能，做中學習」 教育部長也要來看
崙背鄉豐榮國小連續幾年在暑假開辦「夏日樂學課程」，讓小朋友暑假繼續學習，以閱讀、品德、健康為核心，透過農藝、工藝、廚藝三大主軸設計課程，培養孩子「溝通表達」、「問題解決」、「創新表現」的能力。
教育部長潘文忠下週二(8月15日)將蒞臨加入小朋友的行列，體驗有機菜園、蟋蟀生態教學、魚菜共生系統、獨角仙及貓頭鷹花器製作、利用在地食材烹煮及烘焙甜點美食。
豐榮國小位於雲林縣崙背鄉，全校6班，88位學生，家長以務農及打零工為生，弱勢學生約佔4成。
學校重視弱勢學生關懷，除了每學期開辦7至8個免費社團讓孩子學習，包括烏克麗麗、繪畫、戰鼓、書法、武術、足球、機器人社團等等，每日晚上5點至7點進行夜光天使課程，提供晚餐及進行課程指導與陪伴，共有30位學生參加。
暑假期間則有「i在豐榮．食在幸福」的夏日樂學課程接棒，把地方特色產業融入課程，培養孩子帶著走能力，展現多元學習及國民素養。
校長李秉承表示，偏鄉孩子都會有夏日學習失落現象，就像水龍頭理論暑假期間學校休息，偏鄉孩子無法繼續接受學校資源，舉辦夏日樂學讓偏鄉孩子在暑假期間能「暑期增能，做中學習」。
豐榮國小進行教育創新與偏鄉教育翻轉，近年來獲獎連連，囊括教育部品德教育特色學校、教育部閱讀教育磐石獎學校、教育部藝術貢獻獎學校、教育部防制霸凌安全學校、教育部夏日樂學課程模組績優學校等等。
李秉承表示，這說明偏鄉學校的學生能持續學習，結合以學習者為中心的參與式創新課程與教學模式，就能對幫助學生找回學習動機和興趣，降低城鄉差距造成的學習落差。
(中時)
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