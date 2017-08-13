MLB》前國聯MVP霍華 與洛磯簽小聯盟合約

前國聯mvp霍華，去年遭到釋出，今確定與洛磯簽下小聯盟合約。(美聯社資料照)

生涯累積382轟，目前37歲的前國聯MVP霍華(Ryan Howard)今確定與洛磯隊簽下小聯盟合約，盼能再度回到大聯盟賽場。

霍華生涯13年來都待在費城人，曾在2006、2008與2009年拿下打點王，2006、2008年也獲得全壘打王，生涯累積382轟，拿下1次國聯MVP，可惜近幾年成績下滑，去年球季雖有25轟，但打擊率僅剩1成96，球季末也遭釋出。

4月時霍華曾與勇士隊簽下小聯盟合約，但成績表現不佳，5月就遭到釋出，今確定在與洛磯簽下小聯盟合約，力拚重返大聯盟。

(中時電子報)