維州3K黨暴動延燒 美網友：川普要負責！

美國維吉尼亞州昨晚爆發大規模的3K黨與白人至上主義者暴動，有支持者更直接戴著川普競選口號的帽子。（圖/美聯社）

據美國國家廣播新聞網（ABC）報導，一場因「保護雕像」在美國維吉尼亞州（Virginia）所起的抗議活動，卻衍生成暴力的抗爭行為，不僅造成一人死亡、多位民眾輕重傷。面對此亂象，該州州長麥考夫（Terry McAuliffe）痛批這群鬧事的3K黨（Ku Klux Klan, KKK）與白人至上主義團體（White supremacy）成員，總統川普（Donald Trump）也在推特上批評，卻反倒惹火上身。不僅引來大批網友在推文上要他負責，著名美國職籃（NBA）球星「雷霸龍」詹姆斯（LeBron James）也在推特上酸了一把，「我為維州夏綠蒂鎮（Charlottesville, Virginia）暴動感到難過，但某人說過『讓美國再次強大』，就是這樣嗎？」

It's sad what's going on in Charlottesville. Is this the direction our country is heading? Make America Great Again huh?! He said that🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) 2017年8月12日

Gov. McAuliffe to white supremacists: "Go home... Shame on you. You pretend you are patriots, but you are anything but a patriot" pic.twitter.com/RkJd142Kfc — NBC News (@NBCNews) 2017年8月12日

對於不少人來說，當提到3K黨或白人至上主義者，我們多半會直接和一部小說或電影連結，那就是《飄》（Gone with the Wind）和《亂世佳人》。那群在美國內戰（Civil War）晚期開始興起，為維護既有利益和地位，對其他族群採取暴力或仇恨方式，進行驅離或攻擊的團體，雖曾被美國聯邦政府強制取締而消失，但如今在中西部、東南部各州，卻仍存在不少3K黨信徒和外圍團體。所謂的3K（Ku Klux Klan），源自希臘語的「圓圈」（kyklos）和英語「家族」（clan）之意，其公開最鮮明的形象，莫過於頭戴全白尖頂的面罩，讓整個團體有如一群巫師般，讓外界難以靠近。

距離拿著火把，眾多白人至上主義團體和3K黨上街表達不滿。（圖/美聯社）

美國維吉尼亞州長麥考夫痛批，這群是暴徒、而非自稱的「愛國者」。（圖/美聯社）

為防止暴動和傷害更大，維州緊急調派大批警力進行維安。（圖/美聯社）

"...For love comes more naturally to the human heart than its opposite." - Nelson Mandela — Barack Obama (@BarackObama) 2017年8月13日

Now more than ever we must stand together against those who threaten our brothers and sisters. — Bernie Sanders (@SenSanders) 2017年8月12日

Now is the time for leaders to be strong in their words & deliberate in their actions. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2017年8月12日

這次暴動因內戰中南方著名將領「李將軍」（Robert Edward Lee）銅像而起，也引起眾多名人的關切和批評。前總統歐巴馬（Barack Obama）於推特上引用曼德拉（Nelson Mandela）的名言，希望大眾心中能有更多的愛，而非充斥著反感；參議員桑德斯（Bernie Sanders）則呼籲，大眾應同心對抗，這群正在威脅我們身邊兄弟姊妹們的暴徒。維吉尼亞州長麥考夫在記者會說得更直接，「暴動者根本不是愛國者，真正的愛國者們是讓我們的國家和社會更團結，我對你們（3K黨）感到羞恥！」目前當地警方已經掌握殺人的兇手，並將對他提出二級謀殺（second degree murder）的控訴。

(中時電子報)