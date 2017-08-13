MLB》擋不住的怪力男！馬林魚史坦頓炸第41轟
馬林魚史坦頓(Giancarlo Stanton)近期打擊手感燙翻，宛如進入無敵手的境界，昨轟出本季第40轟，穩居聯盟全壘打王，沒想到相隔24小時，他今(13日)對戰洛磯再度發威，扛出超前比分的3分炮，率馬林魚4比3贏球，史坦頓距隊史單季全壘打紀錄，只差1轟。
史坦頓8月至今出賽10場，6場轟出全壘打，賽前累積40發全壘打，領先第2的賈吉(Aaron Judge)有6轟之多。此役他再度發威，於4下兩隊陷1比1平手時，從洛磯先發霍夫曼(Jeff Hoffman)手中轟出463英呎的中左外野3分炮，連續3場開轟，一舉助球隊取得領先。
史坦頓連同這一轟，這場比賽4打數敲3安、貢獻3分打點，如今只要再1轟，就能追平1996年薛菲爾德(Gary Sheffield)所創42轟的馬林魚隊史單季最多轟紀錄。史坦頓的火燙，讓隊友歐蘇納(Marcell Ozuna)不禁大膽預測史坦頓能打出70轟，「他正朝這個目標邁進，簡直沒有極限！」
靠史坦頓的強打領軍，馬林魚再度於主場擊敗洛磯。馬林魚雖在外卡落後多達9場，晉級季後賽機會渺茫，不過在吉特(Derek Jeter)團隊甫接手之初，能連2場撂倒在外卡暫居第1的洛磯，也許或多或少會讓新老闆看到些未來的希望。
(中時電子報)
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