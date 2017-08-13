林佳龍取經大聯盟：台中運動園區會超越美職球場水準。

市長林佳龍取經大聯盟：台中運動園區會超越美職球場水準。（盧金足攝）

大聯盟比賽後的記者會場地，市長林佳龍說能坐在這裡拿這支麥克風的球員，薪水是他的好幾萬倍。（盧金足攝）

市長林佳龍取經大聯盟。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左）和經發局長呂曜志參訪大聨盟球場。（盧金足攝）

台中市長林佳龍取經美國大聯盟時表示，，投資150億的台中洲際棒球場運動休閒園區將超越美職水準！

林佳龍今天參訪美國大聯盟球場取經設施及營運管理模式，中信集團將投資150億，興建台中市棒球運動休閒園區，運動休閒園區內的飯店，每一層樓都是最佳的VIP看台，而且運動是一項龐大產業，

他說，只靠台灣6支職棒還無法撐起市場，應該開放讓亞洲的棒球聯盟及大陸球隊也能來，今年大聯盟來台灣舉行3場明星賽，本來都在北部，但台中在地企業寶成鞋業，本身有運動公司，他以企業回饋責任，請寶成爭取大聯盟明星賽兩場在台中洲際棒球場舉行，讓球迷大飽眼福。

林佳龍參訪-奧克蘭運動家主場–阿拉米達郡競技場（Oakland-Alameda County Coliseum）體育場，在舊金山灣區當地多使用簡稱「奧克蘭競技場」（Oakland Coliseum），是一座位於美國加利福尼亞州奧克蘭南部的多用途運動場，可供棒球、足球、和美式足球比賽等使用。它和鄰接的甲骨文體育館共同組成舊金山灣區最大的體育園區。

林佳龍表示，在台中有相同的場館規劃，除74快速道路沿線有朝馬運動中心、洲際棒球場、太原體六棒球場、金龍棒球場及祥順運動公園為本市運動連線，位於台中洲際棒球場旁的迷你蛋目前也斥資新台幣3億重金，連同周邊重新整頓建設後，蛻變成為全新台中棒球運動休閒園區。

除了在球場周邊規劃臺中棒球故事館、職棒商品專賣店、貨櫃屋與假日市集、街頭藝人表演區之外，戶外婚禮廣場與宴展中心的「好運來婚宴會館」不僅可舉辦大型宴會與國際會議亦可舉辦大型運動賽事開幕典禮。

未來2019東亞青年運動會，迷你蛋也將成為柔道的比賽場地，真正發揮迷你蛋多功能的優勢與用途，讓整個『台中棒球運動休閒園區』成為台中市休閒的新地標。

林佳龍說，此次的參訪行程，見識到阿拉米達郡競技場的場地規劃，球場臨近車站不到一百公尺，對面的體育館正是美國職籃金州勇士隊主場，競技場在先前時也是國家美式足球聯盟奧克蘭突擊者隊的主場，這樣多元空間規劃，未來臺中市也將納入參考改進，使臺中棒球運動休閒園區發揮到真正的功能。

(中時)